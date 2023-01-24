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В Беларуси приступили к расконсервации бронетехники

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  • 24.01.2023, 15:50
  • 11,128
В Беларуси приступили к расконсервации бронетехники
иллюстрационное фото

Это якобы происходит в рамках военных учений.

В Беларуси начали расконсервацию бронетехники с баз хранения. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что это происходит в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания так называемой региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

«В подразделении 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.

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