Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС 2 Артем Черников

24.01.2023, 16:17

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Фото: ALEXANDRE LALLEMAND

Запущен ряд «серых схем».

Третий год подряд белорусы требуют ввести полномасштабные санкции против режима Лукашенко в связи с самыми жесткими репрессиями в Беларуси. Число политзаключенных растет с каждым днем, а рабочие лишаются всех прав.

Безусловно, введенные санкции сильно напрягли лукашистов, но не добили режим. Прошлые схемы обхода через Украину теперь начали действовать через страны Азии и Африки, позволив режиму держаться на плаву. И хотя увеличение экспорта в РФ, страны Азии и Африки не компенсирует Беларуси потери от санкций, режим будет и дальше пытаться обойти запреты. Для этого запущен целый ряд «серых схем».

Несмотря на все трудности логистики, за 2022 год контрабанда и «серые схемы» только увеличились. По итогам года оборот внешней торговли Беларуси в сентябре 2022 года снизился только на 6,9% по сравнению с сентябрем 2021 года. Самые чувствительные позиции - нефтепереработка и калий. Но на европейском рынке продолжают появляться белорусские производители, хоть и без марки «Made in Belarus». Таким примером стала белорусская древесина, которая по фальшивым документам и в обход санкций поступает в Европу.

Не нужно особо рыться в документах, чтобы понять, кто помогает Лукашенко обойти санкции. В марте 2022 года Евросоюз ввел запрет на импорт белоруской продукции деревообработки под кодом 44. Как только санкции начали действовать, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – примерно в 18 тысяч раз. И время задать вопрос - где обещанные вторичные санкции?

Одним из примеров покупателей «санкционки» является польский дилер древесины «БЛК Трейдинг». После введения санкций компания продолжает напрямую рассчитываться со своим головным белорусским госпредприятием. При этом компания утверждает, что будет заниматься поставками леса из Казахстана. По последним подсчетам, «серая схема» принесла около 30 миллионов евро. К слову, «БЛК Трейдинг» даже не удалил с сайта белорусские предприятия, с которыми работают по сей день.

Важно отметить, что введенные санкции не накладывают запрет на экспорт товаров на территорию ЕС по договорам, заключенным до введения санкций. По этой причине они уделяют огромное внимание анализу заключенных договоров, где ищут лазейки для поставок белорусской продукции на европейский рынок. Созданы специальные сервисы, которые занимаются изучениями договоров и поисками той самой «дыры», через которую возможно по одному из договоров наладить сотрудничество. Юристов, оказывающих подобный род услуг в Беларуси, разродилось как червей после дождя.

Псевдоспециалисты разработали целую схему, согласно которой режим и юристы настоятельно рекомендуют перевести предпринимательскую деятельность со стран Европейского Союза в иные государства. Юристы советуют обратить внимание на взаимодействие с РФ, Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Арменией. В следствии чего изменяется и транспортный путь товара. Таким образом продукция перестает быть санкционной. Спрос на подобного рода услуги вырос до такой степени, что теперь этим занимается каждый второй юрист в стране.

Еще один метод «эффективных решений» в данной ситуации - специальная организация бизнес-процесса, которая позволяет исключить физическую возможность отследить цепочку последовательных действий транспортной компании по получению услуги в санкционной компании.

Существуют также классические схемы ведения бизнеса в условиях ограничений: основание промежуточных иностранных фирм, замена конечного бенефициара, изменение места производства товара. Этот метод используется режимом с введения самых первых санкций против режима Лукашенко.

Сейчас, когда тысячи людей находятся в самом настоящем плену у режима, обход санкций и закупка заведомо санкционного товара у Лукашенко является лицемерием и кощунством. В особенности, когда с одной стороны идет поддержка Украины в оборонной войне, а с другой стороны - подкидывается валюта преступному режиму диктатора, который пытает белорусский народ и сделал из страны военный плацдарм для нападения на Украину.

Европейским компаниям надо принять тот факт, что, устраняя режим Путина, невозможно продолжение никаких взаимоотношений с режимом Лукашенко, который давно перестал быть самостоятельной фигурой. Немедленное усиление санкционного давления, а также перекрытие всех схем обхода санкций все еще может поставить крест на диктатуре в Беларуси и изменить положение на фронте в Украине.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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