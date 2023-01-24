США отключили от долларов последний крупный российский госбанк 24.01.2023, 20:48

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Это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки РФ.

Последний из крупных российских госбанков лишился доступа к корреспондентским счетам США, без которых невозможны операции в долларах.

Газпромбанк — третий по размеру активов в России и единственный из больших «госов», сохраняющий доступ к международной платежной системе SWIFT, - с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Причина — в закрытии корсчетов американскими JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY), объясняет ГПБ. Банк просит клиентов не использовать его сервисы для долларовых переводов, а также заверяет, что и физические и юридические лица сохранят «непрерывный доступ к своим денежным средствам».

ГПБ продолжит переводы в других валютах, указывает его пресс-служба. «Это не новые санкции, не отключение от SWIFT, не заморозка счетов. Просто указанные американские банки прекратят с 27 января обслуживать наши корсчета и все. Это делают они, а не мы, мы ничего не закрываем», - сказал Frank RG источник, близкий к руководству банка.

С лета российские банки массово получали письма от американских контрагентов, включая JP Morgan и Сitigroup, о закрытии долларовых корсчетов. В результате к концу августа в стране почти не осталось банков, сохраняющих доступ к главной расчетной валюте мира, жаловалась председатель комитета Ассоциации банков России по рискам Елена Букина.

Для ГПБ, ставшего хабом для расчетов за газ, банки США сделали исключение, наряду со структурами Московской биржи, отключение которых привело бы к остановке долларовых торгов в России.

Но теперь «негласные санкции» затронули и ГПБ. А это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки, которую российские компании получали в 2022 году.

Де-факто Газпромбанк стал новым центробанком России, писал ранее главный экономист IIF Робин Брукс. В то время как Банк России под управлением Эльвиры Набиуллиной ликвидирован как субъект мировой финансовой системы, его счета арестованы, а провести валютные сделки нет возможности даже на Московской бирже, Газпромбанк аккумулировал на своих счетах избыток валюты за нефть и газ.

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