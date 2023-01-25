«Ударный кулак будет к середине весны»1
- 25.01.2023, 22:19
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Военный обозреватель назвал два направления, на которые могут «рвануть» ВСУ.
Запад, очевидно, помогает Украине готовиться к весеннему большому наступлению. С помощью поставок бронетехники и артиллерии ВСУ вполне смогут обвалить российскую оборону либо на Юге, либо на Востоке.
Такое мнение высказал в своем микроблоге в Twitter российский военный обозреватель Ян Матвеев.
«К середине весны у ВСУ будет танковая бригада из 100 «Леопардов» и моторизованная бригада с 100 БМП («Брэдли», «Мардер» и шведские CV90) и 100 «Страйкеров», - написал эксперт.
Он уточнил, что это будет отличный ударный кулак для прорыва фронта.
«Рвануть», по мнению Матвеева, украинцы могут в сторону Крыма, прорвав южный сухопутный коридор вплоть до Мелитополя, что на берегу Азовского моря.
Еще одно вероятное направление, считает эксперт, это прорыв через Старобельск в сторону Луганска.