В российском Белгороде ночью многократно прозвучали мощные взрывы

В российском Белгороде ночью многократно прозвучали мощные взрывы2
- 26.01.2023, 8:17
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Особенно «громко» было на Харьковской горе.
В ночь на 26 января было неспокойно не только в Украине, но в Белгородской области России.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что после полуночи 26 января были слышны взрывы в Белгороде, передает ТСН.
Особенно громко взрывы прозвучали на Харьковской горе.
«В промежуток с 1:15-1:50 уже 6 раз было», - пишут в социальных сетях.
Потом горожане сообщили еще о двух взрывах.