«Танковая пушка «Леопарда» разнесет в клочья даже «Арматы» 3 26.01.2023, 10:45

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Украина создает мощный танковый кулак.

Украина создает настоящий бронетанковый кулак, который будет целиком и полностью состоять из современных западных танков. После официального решения Германии о выдаче обладателям «Леопардов» экспортных лицензий для передачи их в распоряжение Украины, общая численность боевых машин в составе ВСУ превысит 100 единиц.

При этом итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter отметил мощь танковой пушки «Леопардов», которая способна разнести даже усиленную броню самых современных российских танков «Армата».

«У «Леопарда» 2А6 есть танковая пушка L/55, она разнесет в клочья даже «Арматы», - подчеркнул он.

Пушка Rheinmetall 120/L55 с увеличенной на 11 калибров (1320 мм) длиной ствола обладает увеличенным стволом и дульной энергией, что позволило значительно увеличить ее бронебойность.

К уже сформированной коалиции стран вскоре может присоединиться и Швеция, которая не исключает отправку Украине своих танков Stridsvagn 122 (лицензионная версия немецкого Leopard 2A5). Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонссон. Швеция имеет около 120 танков Leopard 2A5.

По информации СМИ, всего Европа передаст ВСУ более 100 танков Leopard, еще 30 Abrams приедут из США. Великобритания поставит Украине эскадрон танков Challenger 2 – еще 14 штук.

Таким образом в Украине создадут настоящий бронетанковый кулак, состоящий из четырех батальонов: 1-й из танков Leopard 2A6, 2-й из Leopard А4, 3-й из Abrams, 4-й из британских танков Challenger 2.

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