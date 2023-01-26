Гиркин устроил истерику из-за танков «Абрамс» для Украины
- 26.01.2023, 11:26
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Диверсант обрушился на пресс-секретаря Путина Пескова.
Украина получит в свое распоряжение для весеннего наступления не только немецкие Leopard 2, но и, судя по всему, американские Abrams. Эта информация сильно взволновала Москву. С истеричным заявлением по этому поводу выступил в Telegram военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), которого считают спикером «партии войны» в РФ. Диверсант разразился острой критикой руководства РФ, сообщает dialog.ua.
Стрелков обрушился на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова за его успокоительные речи о том, что натовские танки якобы не помогут украинцам в войне «по техническим причинам». Это не соответствует действительности, заверил диверсант.
С его слов, технические проблемы «Абрамсов» и «Леопардов» не помешают украинской армии громить оккупационные войска РФ, нанося им потери.
Стрелков также добавил, что эти танки хотя бы существуют, в отличие от российского «аналоговнета» - «Арматы».
«Ох, как запуржило! У-у-ух-х как! (...) Вот если бы американцы пообещали поставить уважаемым киевским партнерам «самые лучшие в мире» танки Т-14 «Армата», то никаких «технических провалов» не было бы. По одной простой причине: танков «Армата» в природе не существует. Они порождение минобороновско-ростеховского фольклора, то есть все о них слышали, но никто не видел. Соответственно, никаких «технических проблем» с «Арматами» быть не может», - дерзко отметил Стрелков.