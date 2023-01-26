Politico: Украина после танков может получить современные истребители 5 26.01.2023, 16:05

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Официально об этом уже заявили Нидерланды.

Страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей.

Об этом сообщает Politico.

Издание, ссылаясь на военных чиновников и дипломатов, отмечает, что после принятия решения по танкам для Украины начали обсуждать истребители. Некоторые страны считают, что истребители - «это красная линия», однако ранее такими «линиями» были HIMARS, а затем и западные танки.

Источники отмечают, что вопрос самолетов будет более противоречивым, чем предыдущие дискуссии.

Пока официально о готовности предоставить Украине истребители F-16 заявили только Нидерланды. В то же время в США и Германии исключили поставки боевых самолетов.

Эксперты в свою очередь считают, что Украине не подходят «натовские» истребители F-16 и F-15 из-за высоких требований к обслуживанию, особенно к аэродромам, которые Россия может уничтожить ракетными ударами.

Издание отмечает, что лучше в таких условиях Украине подходят шведские самолеты «Гринпен». Но министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии заявил, что его страна «не имеет немедленных планов по отправке «Гринпен» в Украину».

Собеседники издания считают, что на следующем «Рамштайне» партнеры не примут решение о передаче авиации. Вероятно, встреча будет посвящена разработке плана действий по чрезвычайным ситуациям, когда Украине могут срочно понадобиться истребители.

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