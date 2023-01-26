Сын экс-министра энергетики Беларуси вышел на свободу 2 26.01.2023, 19:53

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Сергей Потупчик

Сергей Потупчик был задержан за пост в поддержку Украины.

Сын бывшего министра энергетики Владимира Потупчика Сергей вышел на свободу. Об этом сообщила 26 января «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники.

Сергей Потупчик занимал должность замдиректора «Белоруснефть». Судя по сайту компании, это кресло до сих пор вакантно.

Ранее издание «Флагшток» сообщало, что Сергея задержали за пост в поддержку Украины. По версии издания, 26 февраля он написал в своем Instagram «Fuck war. Kyiv in my heart!» (К черту войну. Киев в моем сердце!). При этом официальных подтверждений тому, что это стало причиной задержания, до сих пор нет.

Напомним, в 2018 году Владимира Потупчика отправили в отставку с формулировкой «за содействие незаконному семейному бизнесу». На посту министра он был с 2013 года.

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