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В Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину

  • 26.01.2023, 23:21
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В Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину

Киев получит M1A2 Abrams.

Соединенные Штаты Америки хотят отправить в Украину M1A2 Abrams. Такая модификация танка является усовершенствованной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

«У нас просто нет этих танков в наличии на наших складах, поэтому потребуются месяцы, чтобы доставить M1A2 Abrams в Украину», - заявила она во время брифинга, отметив, что намеренно упомянула модификацию танков.

Она добавила, что такая техника требует обслуживания и поддержания, а также «много времени займет обучение украинцев».

Стоит заметить, что версия M1A2 оборудована станцией управлением оружия командира с улучшенной оптикой для прицеливания, а также независимым тепловизором, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных условиях.

При этом M1A2 Abrams также защищен специальной броней, которая содержит обедненный уран. Но экспортная версия ею не оборудована.

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