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Генерал США: Танки Abrams для Украины превосходят все, что есть у РФ на поле боя

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  • 27.01.2023, 8:17
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Генерал США: Танки Abrams для Украины превосходят все, что есть у РФ на поле боя

ВСУ получат технику, имеющую одну уникальную особенность.

Украина получит от США танки Abrams M1A2, которые являются модернизацией более старых M1A1. В отличие от модификации А1, которая работает на аналоговой системе, А2 работает на цифровой.

Передачу этих танков Украине прокомментировал изданию CNN и генерал армии в отставке Роберт Абрамс, бывший командующий вооруженными силами США в Корее. Именно в честь его отца был назван американский танк Abrams. По его словам, разница между этими модификациями – «как разница между дисковым проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках».

Он отметил, что особенностью этой модели танка Abrams является новая межавтомобильная информационная система. Она позволяет транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. С помощью этой технологии командиры могут быстро отслеживать местонахождение танков, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы.

Кроме того, усовершенствованная версия этого танка также значительно более смертоносна по сравнению с A1.

«M1A2 намного превосходит по смертоносности, живучести и мобильности все, что имеет Россия на поле боя», – подчеркнул генерал Абрамс.

Предоставление танков Abrams Украине

25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Доставка танков займет несколько месяцев.

При этом экс-глава ЦРУ и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус считает, что Кремлю пора начать беспокоиться из-за поставки американских танков Abrams в Украину, поскольку это было очень важное решение. Он подчеркнул, что сейчас Украина будет получать современные западные вооружения, в том числе танки. И это оружие превосходит старые советские образцы.

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