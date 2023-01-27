Стало известно, когда Украина может получить западные истребители 27.01.2023, 13:12

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Самолеты для ВСУ могут быть важнее ракет ATACMS.

Директор украинского аналитического центра Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина получит боевые самолеты через восемь месяцев.

В эфире на телеканале «Эспрессо» он отметил, что на фронте сейчас наблюдается дефицит времени и оружия.

«Это также является признаком и истории с поставкой самолетов. Самолеты для нас сегодня могут быть важнее даже ракет большой дальности ATACMS. Поскольку самолеты в сочетании с ракетами и дальнобойными средствами могут выполнять значительно больше функций, уничтожая наземные цели и обеспечивая функции противовоздушной обороны», – объяснил Згурец.

При этом он подчеркнул, что в вопросе поставок нам истребителей есть положительные сдвиги.

«Сейчас уже есть заявления Резникова и Кулебы о том, что процесс поставки Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ВС Украины Юрий Игнат также отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Поэтому мы находимся на очередном важном этапе изменения ситуации к лучшему. Однако временные рамки поставок самолетов намного длиннее. По моему мнению, мы сможем получить боевые самолеты не ранее чем через 8 месяцев», - добавил он.

Как писал сайт Charter97.org, Нидерланды заявили, что Украина после танков может получить современные истребители.

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