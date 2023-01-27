«Решение, которое определит сроки войны»: эксперт рассказал, когда может произойти перелом на фронте 27.01.2023, 15:07

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фото: getty images

ВСУ готовятся к контрнаступлению.

В начале января начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ рассчитывают этой весной перейти к наступлению.

На каких направлениях стоит ожидать активизации боевых действий и что поможет изменить ситуацию на поле боя?

Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— Есть достаточно очевидные прогнозы. Больше всего идет разговоров о южном направлении — это Мелитополь и Бердянск. Но нельзя исключать, что основной удар может быть нанесен в другом месте. Поэтому я бы сейчас был осторожен в том, чтобы утверждать, несмотря на все видимые приоритеты этого вектора, что именно юг будет направлением основного удара.

— Президент США Джо Байден пару дней назад официально объявил о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. Изменят ли западные танки ситуацию на поле боя?

— Ответ короткий — да. Эти поставки, при всей их важности, направлены не только на то, чтобы удовлетворить немедленный запрос Украины на тяжелое вооружение, необходимое для очередной контрнаступательной операции. Огромное значение этих поставок заключается еще и в том, что они дают перспективу Украине, что передача вооружения не будет прекращаться и не будут уменьшаться объемы.

Сейчас у украинского командования появился больший простор для маневра, поскольку те силы, которые уже есть у нас в распоряжении, будут с большей интенсивностью использоваться до момента, когда придут танки. Я имею в виду весь комплекс с подготовкой экипажей и обучением подразделений. Начало наступления необязательно нужно привязывать к моменту, когда эти танки появятся в войсках.

— ВСУ могут также получить западные истребители. Как авиационная техника может повлиять на характер боевых действий?

— Когда пытаются дать оценку важности того или иного решения и употребляют такой термин, как «переломный момент», то я думаю, что как раз поставка авиационной техники может быть именно таким переломным моментом.

При всей важности и значимости бронетанковой техники, ее нельзя сравнить с увеличением наступательного потенциала, который дают именно военно-воздушные силы.

Мы понимаем, что в идеальном случае можно говорить о перспективе шести месяцев. Момент, когда у Украины появятся одна или две эскадрильи F-16, будет на самом деле значимым и переломным. Это момент прорыва, который определит дальнейший ход боевых действий и сроки окончания войны.

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