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Шакутин продолжает зарабатывать миллионы долларов в Европе, несмотря на наложенные санкции

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  • 27.01.2023, 20:46
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Шакутин продолжает зарабатывать миллионы долларов в Европе, несмотря на наложенные санкции

Расследование.

Александр Шакутин, попавший под санкции Евросоюза как кошелек диктатора Лукашенко, продолжает вести прибыльный бизнес в Германии. Этой компанией он скрыто управляет через литовскую фирму, деятельность которой в Литве запрещена, а активы — заморожены. Об этом узнал Белорусский расследовательский центр.

В 2020 году бизнесмен Шакутин попал под санкции ЕС за Александра Лукашенко. После этого деятельность его компаний в Евросоюзе должна была быть прекращена. Однако расследование БРЦ показало, что в Германии у Шакутина есть компания, которая продолжает функционировать и приносить прибыль.

Фирма SV MASCHINEN занимается поставками сельхозтехники в Восточную Европу. Среди её партнёров — Amazone, New Holland и Lemken.

«Наш коллега из Германии под видом клиента позвонил в компанию с просьбой оформить поставку в Беларусь партии из импортных комбайнов. Менеджер немецкого офиса подтвердила, что это возможно. Изучив финансовые отчёты фирмы, мы выяснили, что её валовая прибыль в 2020 году — 3,5 миллиона евро», - пишут расследователи.

Опрошенные БРЦ эксперты считают, что SV MASCHINEN удалось обойти санкционное законодательство ЕС благодаря запутанной структуре собственников. Она изменилась в сентябре 2020 года, незадолго до введения ограничений против Шакутина. Изначально он владел компанией вместе с давними партнёрами: Ярославом Буяльским, Игорем Субботиным, Виталием Воротницким и Валентином Егоровым.

Теперь же среди собственников из них остался только Егоров, которому принадлежит 30% фирмы. Оставшиеся 70% — у литовской компании EM SYSTEM.

Эта фирма попала под национальные санкции Литвы, и её активы на 8 миллионов евро оказались заморожены, как и ещё 6 миллионов евро нераспределённой прибыли.

Причиной тому — Александр Шакутин, который совладеет компанией вместе с Игорем Субботиным.

Из-за связи с EM SYSTEM под санкции попала ещё одна литовская компания — Amkodor Baltic. Её счета заблокировали именно за связи с Шакутиным, о чём нам стало известно из попавшего в сеть электронного сообщения юриста «Амкодора».

В Германии же связь дочерней компании EM SYSTEM с Шакутиным не проследили, и она избежала ограничений. Продолжает работу и её представительство в Минске: в 2021 году его чистая прибыль составила около $1 миллиона.

Таким образом, Александр Шакутин уже два года продолжает вести деятельность в ЕС, несмотря на запрет Брюсселя. БРЦ обратился в Министерство финансов Германии за официальным комментарием.

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