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Генштаб под «Панцирем»

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  • Леонид Гозман, «Новая газета Европа»
  • 28.01.2023, 9:07
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Генштаб под «Панцирем»

Россия отправилась в мир иллюзий, из которого уже не вернуться.

Люди склонны мечтать. Дети вообще на долгие часы могут уходить в придуманный мир, где все для них лучше, чем в реальности. Там нет обид и непонимания, там их все уважают, там разрешаются самые острые их проблемы. Так, страдавший от одиночества Малыш, придумал себе Карлсона и вел себя, исходя из того, что это странное существо действительно живет на крыше. А потом родители подарили ему собаку, которую он так хотел, и он вернулся в ставшую с собакой куда более благополучной реальность.

Некоторые взрослые тоже придумывают для себя сказочный, слабо связанный с реальностью мир. И остаются в нем навсегда.

Оно бы и ничего, если бы часть этих взрослых не занимала властные позиции и не отдавала бы приказы, адекватные для их придуманного мира, но разрушающие мир настоящий.

Собственно, история этой страшной войны — это история сменяющих друг друга иллюзий.

Сначала над нами царствующие решили, что они великие и имеют Миссию. В чем эта Миссия состоит сначала было неясно, но потом она конкретизировалась — они и оказавшаяся в их распоряжении страна должны сокрушить власть Запада и, главное, США и установить новый мировой порядок, основанный на признании правоты России всегда и во всем. Третий Рим, издание расширенное и дополненное.

Россия призвана переустроить мир потому, что она обладает особыми, трудно определимыми, но прекрасными качествами — соборностью, дополнительной хромосомой, особой добротой и отзывчивостью. Сомневаются в этом только очень плохие люди, враги России. Враги нас не любят, так как чувствуют наше духовное превосходство (именно духовное, в материальной сфере — в сфере холодильников, автомобилей и электроники — получается не так хорошо, но нашему народу все это и не надо). Кроме того, они боятся нашего анонсируемого уже которое столетие прорыва, поэтому ненавидят нас и стремятся поставить на колени.

Сами же наши враги — США и им подхрюкивающие — слабые, изнеженные и трусливые. (То, что их, например, генералы в любом возрасте способны бегать кроссы, а наши из-за выпирающего далеко вперед живота неспособны обозревать некоторые части собственного тела, представлению об их изнеженности и нашей закаленности не мешает).

Эта картина мира привела к осложнению отношений со всеми развитыми государствами, к архаизации собственной страны, к репрессиям. Но большой войны еще не было.

Хамство и запугивание — да, но силу применяли дозировано и только там, где не встречали серьезного сопротивления.

Но потом их заклинило на Украине. Они ее и раньше не любили, они и раньше не мытьем, так катаньем пытались вернуть ее в стойло, но в период пандемии (из-за самоизоляции первого лица?) произошли качественные изменения. Путин и, наверное, часть его окружения пришли к неожиданным выводам. Украинцы и русские — один народ, украинского языка не существует — это лишь вариант русского, да и вся Украина — искусственное образование, придуманное Лениным. Не иначе, как по заданию немецкого Генштаба. А значит, и не должно быть Украины, тем более, что вела она себя все более непочтительно. И вот эти смутные фантазмы воплощаются в передвижение войск и на границах Украины сосредотачивается огромная ударная группировка. Но некоторые еще надеялись, что это просто шантаж.

А вторжение началось потому и тогда, когда в воспаленных мозгах нашего руководства утвердилась мысль, что украинцы воевать не умеют и не будут (как украинцы воевали в Великую Отечественную и какую роль потом играли в Советской Армии, начальники забыли), что они трусливы и будут сдаваться в плен, что если кто сдуру и даст им оружие, то они его нашим войскам и продадут. Ну, а поскольку мы один народ, то они будут наших солдат встречать цветами как освободителей. Весь этот расистский бред не просто тиражировался перед началом войны — судя по принимавшимся решениям он вполне соответствовал картине мира высших руководителей России. Чего стоит одна парадная форма, заранее запасенная для экипажей передовых танков, — не в полевой же на парад на Крещатике выходить! А также, шедшие за танками автозаки, которые понадобятся, чтобы паковать отдельных подкупленных смутьянов после оглушительной победы, призыв к украинским военным брать власть в свои руки и многое другое.

Но «что-то пошло не так» и в их сознании произошли изменения. Мираж в их головах из радостно-победительного стал мрачным и депрессивным, но столь же далеким от жизни. Они стали готовится к вторжению украинцев — строить противотанковые заграждения, проверять состояние бомбоубежищ. На кой черт украинцам вторгаться — Зеленский, ведь, не Путин, чтобы такие безумные приказы отдавать. Они заговорили о Гааге («нет, мы, конечно, не проиграем, но, если проиграем…»), стали, прямо по завету великого фюрера, угрожать, что, уходя, так хлопнут дверью, что весь мир содрогнется — ядерную, мол, войну начнем, никому мало не покажется.

За миф о своем могуществе они все равно продолжают держаться. Сообщили, что танки Т-90 лучше «Леопардов», что все оружие, которое прибудет в Украину, будет уничтожено (что же предыдущие партии не уничтожили?), а «Патриоты» по словам Путина мы и вовсе «перещелкаем».

Похоже, они и сами не знают, какое оружие из тех образцов, которые снимались в их мультфильмах, на самом деле существует, да и вообще, что происходит на фронте.

Вот лучший в мире танк «Армата». По мне, так он был собран Рогозиным из Лего, но британская разведка уверяет, что он есть, правда, небоеспособен. Они уже не понимают, где сон, где явь, а единственная реальность — сотни уже тысяч погибших, разрушенные города, миллионы беженцев, сплотившийся против российской агрессии мир — их не волнует. Они продолжают, повторяя мантры о неизбежной победе над Америкой и сатанистами, которые, суть, одно, играть в солдатиков. Решения, которые они принимают, не связаны с реальностью, а связаны с их иллюзиями.

И вот апофеоз — Панцирь на крыше Министерства Обороны. Наверное, когда им особенно трудно, он влетает к ним в окно и разговаривает с ними.

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

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