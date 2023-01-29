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Обвинивший Путина в измене генерал заявил о поражении армии РФ

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  • 29.01.2023, 9:49
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Обвинивший Путина в измене генерал заявил о поражении армии РФ

Бывший вице-президент России Александр Руцкой выступил против Кремля и Минобороны.

Генерал-майор РФ в отставке Александр Руцкой, занимавший ранее посты вице-президента России и губернатора Курской области, вновь выступил против Кремля, сообщает dialog.ua.

Он назвал абсолютно некомпетентным руководство Минобороны РФ и заявил о неспособности российской армии проводить оперативно-стратегические наступательные операции.

«Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более вне своей страны», - сообщил генерал.

По его словам, 22 года российской армией руководят люди, которые никогда не служили в армии. В частности, Руцкой упомянул министра обороны Сергея Шойгу.

«Что может (в таком случае - ред.) произойти с вооруженными силами - вот, пожалуйста, итог», - заявил он.

Более того, генерал назвал войну в Украине трагедией для России и задался вопросом, кто дал право отправлять россиян на бессмысленную гибель.

«Где они защищают Россию? Во имя чего они погибают? А когда гибнут бессмысленно, это уже трагедия», - отметил экс-вице-президент РФ и добавил, что в российской армии нет ни одного полка, в котором не было бы убитых и раненых.

Ранее Руцкой, комментируя российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, обвинил власти РФ в том, что всеми своими действиями они заставили украинцев ненавидеть Россию, и назвал это изменой.

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