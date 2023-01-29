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Российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию

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  • 29.01.2023, 13:17
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Российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию

У него сломаны восемь ребер.

Известный зоолог, ведущий передачи «В мире животных» 85-летний Николай Дроздов попал в реанимацию одной из клиник Москвы с переломом ребер. Об этом сообщает российский телеканал НТВ.

— Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер, — цитирует канал соседа Дроздова художника Константина Мирошника.

Мирошник добавил, что Дроздов хотел остаться дома, но его жена Татьяна настояла на срочной госпитализации.

— Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать, — заключил Мирошник.

За несколько дней до случившегося Дроздов заявил об уходе из передачи «В мире животных». Он отметил, что останется на позиции советника.

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