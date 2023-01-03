500 раненых и убитых: ВСУ нанесли еще один удар по российской армии в новогоднюю ночь

500 раненых и убитых: ВСУ нанесли еще один удар по российской армии в новогоднюю ночь3
- 3.01.2023, 8:41
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Враг понес огромные потери в Чулановке под Херсоном.
Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь.
Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулановки Херсонской области.
Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.
Ранее сайт Charter97.org, сообщал, что на Новый год прилет HIMARS пришелся по училищу в Макеевке, где накануне разместили сотни мобилизованных. Россияне понесли огромные потери.