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500 раненых и убитых: ВСУ нанесли еще один удар по российской армии в новогоднюю ночь

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  • 3.01.2023, 8:41
  • 3,646
500 раненых и убитых: ВСУ нанесли еще один удар по российской армии в новогоднюю ночь

Враг понес огромные потери в Чулановке под Херсоном.

Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь.

Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ, подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе Чулановки Херсонской области.

Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.

Ранее сайт Charter97.org, сообщал, что на Новый год прилет HIMARS пришелся по училищу в Макеевке, где накануне разместили сотни мобилизованных. Россияне понесли огромные потери.

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