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Пригожин признался, почему «вагнеровцы» не могут взять Бахмут

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  • 3.01.2023, 15:54
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Пригожин признался, почему «вагнеровцы» не могут взять Бахмут

ВСУ хорошо поработали над обороной города-крепости.

Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин придумал, почему его наемники никак не могут захватить Бахмут Донецкой области. По его словам, во всем виноваты Вооруженные силы Украины, которые организовали по меньшей мере «500 рубежей обороны».

В комментарии пропагандистскому «РИА Новости» Пригожин признал, что «вагнеровцы» иногда днями борются за каждый дом в Бахмуте. Тем не менее, попытки захватить город с треском проваливаются уже который месяц подряд.

Главарь «Вагнера» понимал, что наемников точно спросят, почему Бахмут до сих пор не захватили, поэтому удар он принял на себя. Впрочем, оправдания оказались не очень убедительными.

«Артемовск (Бахмут - ред.) - это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята борются иногда не один день, иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли... Что такое прорвать оборону? Я вам скажу, что такое «прорвать оборону». Это сегодня один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще одна оборона. Правильно? И не одна оборона. Таких линий обороны.... Сколько в Артемовске рубежей обороны? Наверное, если сказать 500, мы не ошибемся, да? Каждые 10 метров - рубеж обороны», - заявил Пригожин, а его наемники послушно кивали головами.

«Вагнеровцы» добавили, что им не хватает бронированной техники и боеприпасов. Однако их комментарии были краткими, вероятно, чтобы не наговорили лишнего.

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