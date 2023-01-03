NYT: Украина поменяла тактику использования HIMARS 4 3.01.2023, 16:01

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Потери россиян резко подскочили.

ВСУ изменили тактику применения ракетных систем HIMARS, целью которых теперь стали казармы, где сосредоточены российские военные, пишет The New York Times со ссылкой на военного аналитика Майкла Кофмана.

Западные военные аналитики обратили внимание на, вероятно, новый подход Киева в использовании HIMARS.

Если раньше ВСУ использовали ракеты в основном для поражения складов боеприпасов и линий снабжения, но теперь они начали наносить удары по казармам и другим скоплениям войск, сказал NYT Майкл Кофман, директор по российским исследованиям Исследовательского института C.N.A. в США в Арлингтоне, штат Вирджиния.

«Приток мобилизованных на передовую сделал их уязвимыми для ударов», — сказал он газете.

По его мнению, хоть обстрелы HIMARS и снизили преимущество России в артиллерии, последние атаки этих систем оказывают меньшее влияние на ход боевых действий по сравнению с тем, когда они были впервые применены летом.

«Первым шагом на любом украинском пути к победе будет продолжение этой великой стадии истощения, в которой мы сейчас находимся», — написал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия), добавив, что Украина «будет полагаться в основном на оружие дальнего боя, чтобы методично ликвидировать российские силы, стоящие перед ними».

Накануне Минобороны России признало крупнейшую однократную потерю российских войск, когда в результате обстрела базы в Макеевке ракетами HIMARS погибли якобы 63 военнослужащих. Изменение тактики может подтверждать декабрьские удары с помощью HIMARS по базе ЧВК «Вагнер» в отеле в Кадиевке Луганской области, а также удары по объектам базирования российских военных в Мелитополе.

3 января ВСУ также сообщили о двух новых атаках по российским военным и технике: 1 января в районе села Федоровка и 31 декабря в районе села Чулаковка, оба населенных пункта находятся в Херсонской области.

В Киеве не уточнили, чем были нанесены удары, но заявили, что в результате удара по Чулаковке российская армия потеряла около 500 солдат ранеными и убитыми.

После удара по базе в Макеевке российские военные блогеры критиковали руководство в размещении мобилизованных в одном месте.

Бывший командующий войсками «ДНР» боевик Игорь Стрелков (Гиркин) говорит, что счет погибших и раненых идет на многие сотни, а причиной крупных потерь стало очень плотное расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет HIMARS.

Депутат Госдумы Миронов призвал провести расследование, чтобы выяснить, «что имело место: предательство или преступная халатность, хотя предполагаю, что и то, и другое».

Однако военный аналитик Роб Ли из американского Института исследований внешней политики считает, что мобилизованных трудно рассредоточить небольшими подразделениями из-за нехватки офицеров: если солдат разделить на группы, они будут хуже действовать.

«Но размещать их рядом со складом боеприпасов — это просто ошибка руководства», — написал Ли в Twitter.

Разовая потеря 63 военнослужащих стала крупнейшей, о которой официально сообщило Минобороны России. При этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ говорило о порядка 400 погибших и около 300 пострадавших в макеевском ПТУ ночью с 1 на 2 января.

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