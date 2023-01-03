В США впервые за сто лет не смогли с первого раза избрать спикера Палаты представителей 3.01.2023, 23:43

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Будет еще одно голосование.

Палата представителей Конгресса США не избрала представителя Республиканской партии Кевина Маккарти спикером.

Как сообщает CNN, конгрессмены впервые за последнее столетие не смогли определиться с кандидатом на пост спикера с первого раза.

Кевина Маккарти поддержали 203 члена Палаты представителей, 19 республиканцев проголосовали за других кандидатов. Для получения должности спикера ему нужно было получить голоса большинства тех, кто присутствуют и участвуют в голосовании (обычно это 218 человек, но может быть меньше, если кто-то пропускает голосование). В 2021 году демократ Нэнси Пелоси была избрана спикером 216-ю голосами.

Теперь члены Палаты представителей должны провести еще одно голосование. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, который был среди тех, кто не поддержал Маккарти во время голосования, выдвинул Джима Джордана на пост спикера. В свою очередь Джордан, пытаясь продемонстрировать единство республиканцев, повторно выдвинул кандидатуру Маккарти во втором туре голосования.

Представитель Республиканской партии Боб Гуд прогнозирует, что во время следующего голосования количество противников назначения Маккарти только возрастет.

В Белом доме, комментируя происходящее в Конгрессе, отметили, что президент Джо Байден не планирует вмешиваться.

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