«Корабли сбегут»: назван вероятный сценарий освобождения Крыма 3 30.01.2023, 8:36

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фото: AP

Одной из первых целей ВСУ должен стать Керченский мост.

Наиболее вероятным сценарием освобождения Крымского полуострова является военно-политический путь решения проблемы. Такое мнение «Главреду» высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Как отметил Кочетков, такой сценарий предполагает, что ВСУ начнут доставать разными средствами и вооружениями до любой точки Крыма и разнесут максимум военных объектов на территории полуострова.

«К счастью, Крым не очень плотно застроен – это не застройка центральной Украины. Там довольно много свободных мест, где можно точечно бить по военным объектам: аэродромам, скоплениях техники, зенитных и других установках. Мы должны добиться того, чтобы из Крыма, с базы в Севастополе сбежали все оставшиеся корабли в сторону Новороссийска. Украинским войскам нужно будет зайти в Крым примерно до Армянска и Красноперекопска, то есть пройти перешеек. Если мы его проходим, это будет значить, что мы дальше сможем двигаться совершенно спокойно по всему Крыму», - пояснил аналитик.

Кочетков заметил, что к этому моменту уже не должно быть Крымского моста.

«Не знаю, что с ним случится – рассосется, снова взорвется, что-то к нему прилетит или сам завалится, но его быть не должно. Это то условие, которое должно быть соблюдено», - сказал он.

По словам аналитика, вблизи Красноперекопска и Армянска уже можно будет остановиться и начать дипломатические разговоры про Крым с условием, что украинские защитники могут ударить в любую точку высокоточной ракетой.

«Тогда разговоры пойдут более-менее нормально. Но этому должен предшествовать выход к Азовскому морю, Бердянску и перерезание сухопутного коридора из России в Крым, выход к Мариуполю и прочее. А просто наступление на Крым ни к чему не приведет. Должно быть масштабное контрнаступление и в районе Донбасса, и перерезание сухопутного коридора в районе Мелитополя и Бердянска, и выход до административной границы Крыма. Тогда процесс может пойти», - заметил Кочетков.

Ранее в интервью сайту Charter97.org американский генерал Бен Ходжес заявил, что Крым станет западней для оккупантов.

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