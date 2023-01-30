Белорусских заключенных заставляют шить военную форму для россиян

Белорусских заключенных заставляют шить военную форму для россиян2
- 30.01.2023, 12:21
- 1,708
В колониях сейчас работают сверхурочно.
По словам бывшего заключенного исправительной колонии № 3 в городском поселке Витьба Витебского района, ранее они шили тряпки для швабр, которые потом продают в «Евроопте», и костюмы для заводов. Но сейчас это изменилось, поделился он с правозащитниками.
«В последнее время там шили в больших объемах военную форму для россиян. Заключенные сейчас работают сверхурочно.
Отбой в 22, но теперь они могут там просидеть до первого часа ночи и потом больше спать. Им позволяют это, чтобы только шили эту форму. Такое последний раз было во время пандемии — заключенные шили защитные маски от COVID-19», — рассказал бывший заключенный.
Отмечается, что исправительная колония № 3 в городском поселке Витьба Витебского района считается самой «элитарной» в Беларуси. Там отбывают сроки высокопоставленные чиновники, прокуроры, судьи и милиционеры. Но после событий 2020 года эта колония, как и остальные, наполнилась политзаключенными.