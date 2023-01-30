Российский «АвтоВАЗ» из-за санкций остался без краски 11 30.01.2023, 13:53

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Автомобили Lada теперь можно заказать только в трех цветах.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой лакокрасочных материалов, из-за чего теперь машину можно заказать только в трех цветах, сообщают «Ведомости».

Дилеры автоконцерна рассказали, что сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта».

Дефицит импортных автокрасок на АвтоВАЗе из-за санкций подтвердили и в Минпромторге РФ. Чиновники заявили что «надеются» на новые поставки в ближайшее время и заверили, что отсутствие красок не повлияет на запланированные объемы производства.

Помощница гендиректора по техническим вопросам «Русских красок» Элла Васильева отметила, что основными поставщиками лакокрасочных материалов были иностранные компании, российские производители занимали 5% рынка. После полномасштабного вторжения России в Украину готовые краски и сырье для их производства подпали под санкции.

Отметим, что после начала войны в Украине многие иностранные производители автомобилей объявили о приостановке работы в РФ или уходе с рынка.

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