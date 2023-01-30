В России уничтожили снарядный завод, а Путину рассказывают сказки 2 Альфред Кох

30.01.2023, 14:02

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Альфред Кох

Пусть все так и продолжается.

Закончился триста сороковой день войны. На фронте все то же самое, что и вчера: бои практически по всему фронту от Угледара до Кременной. Без каких-то заметных успехов для обеих сторон.

Пишут, что в Бахмуте Герасимов начал замену ЧВК «Вагнер» на регулярные войска (преимущественно - на мобиков). И то верно: сколько можно зэков гнать на пулеметы? Да и кончаются зэки. А новые не хотят идти умирать за дырявого Пригожина. Не по понятиям. Так что теперь пусть мобики поумирают маненько. Видать, Герасимов считает, что он их еще мало положил в украинскую землю. Надо бы добавить…

Опять путинские вояки обстреливали украинские города. В Харькове есть погибшие. Это то, что я только успел сейчас увидет в телеграм-каналах.

Я все никак не могу успокоится по поводу недавнего интервью Чемезова, в котором он сообщает, что российская промышленность увеличила в разы выпуск снарядов для армии. И что разговоры о том, что у Путина в войске наблюдается дефицит снарядов - это вражеская информационная диверсия.

Вот есть (было?) в Новосибирске такое предприятие - Сибсельмаш. Чтобы было понятно: крупнейшее промышленное предприятие города. Оно производило сельскохозяйственную технику. Но это так, для вида. В качестве хобби. Основной его продукцией (70%) были боеприпасы. И прежде всего - артиллерийские снаряды.

За время Великой Отечественной войны Сибсельмаш произвел 48 миллионов снарядов. Каждый третий снаряд был произведен на этом предприятии. И после войны оно продолжало быть головным предприятием по производству снарядов.

В лихие 90-е, имея доходы бюджета в 10 (десять) раз меньшие, чем сейчас, государство все-таки находило возможность если и не загружать производственные мощности завода оборонзаказом (столько снарядов России было не нужно: она не собиралась ни с кем воевать), то хотя бы выделять деньги на содержание мобилизационных мощностей.

Однако, в жирные (путинские) нулевые средства на содержание мобилизационных мощностей выделяться перестали и предприятие оказалось перед перспективной банкротства.

Военные забили тревогу: крупнейшее предприятие по производству боеприпасов могло просто исчезнуть. А вместе с ним пропадет и уникальное оборудование, готовые производственные линии, ноу-хау, технологические навыки, многолетний производственный опыт и т.д.

И предприятие в 2008 году передают Госкорпорации (ГК) «Ростехнологии» (то есть цельному генерал-полковнику госбезопасности, доктору экономических наук Сергею Викторовичу Чемезову). Бравый чекист тут же обещает предприятию «золотой дождь» аж в 800 млн. рублей… Но этих денег он не выделяет. Немного позже обещает чуть меньше: 600 миллионов рублей. Но и этого не дает. Предприятие под его чутким руководством начинает разрушаться…

Потеряв всякую надежду на собственника (коим является чемезовская ГК «Ростехнологии») руководство Сибсельмаша вместе с военными обращается напрямую в Министерство промышленности. И от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга выделяются деньги на поддержание мобилизационных мощностей. Важно подчеркнуть, что с самого начала мобилизационное задание с предприятия - не снималось.

Я специально так подробно все описываю, чтобы вы понимали: лучший путинский друг Чемезов, с 2008 года владеет крупнейшим российским предприятием по производству боеприпасов. И к моменту передачи его в собственность «Ростехнологии» это предприятие сохранило все производственные мощности по производству боеприпасов.

Чемезов палец о палец не ударил для того, чтобы сохранить эти мощности. Этим занимались кто угодно: директор завода, департамент Минпромторга, Минобороны. Все. Но только не фактический владелец 100% акций.

Ничего удивительного, что после череды судебных разбирательств, Сибсельмаш признали банкротом, ввели на нем конкурсное производство и осенью 2021 года (за несколько месяцев до СВО) продали какой-то «живопырке» (ООО «Меракс» с уставным капиталов 12 тыс. рублей и оборотом в 200 млн. (чуть больше 3 млн. долларов).

Разумеется, «живопырка» тут же быстренько согласовала с местными властями программу перепрофилирования завода под торговые площади, жилые комплексы и склады. (гы-гы!). При полнейшем безразличии генералиссимуса Чемезова! (Может за ООО «Меракс» он и стоит, кстати. Иначе откуда такая прыть?).

С этого момента имущественный комплекс Сибсельмаша потихоньку исчезает. К октябрю 2022 года (война с Украиной идет уже вовсю и острый дефицит снарядов у россиян уже нельзя скрыть) имущественный комплекс «Сибсельмаш» не только фактически уже распродан, но и физически уничтожен.

Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из производственного комплекса продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. (Подобные станки в России не производятся). Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи.

Это все происходит сейчас! Во время войны! Но ни бессмысленный Минпромторг, ни Мантурова, ни Чемезова это обстоятельство совершенно не беспокоит. Они докладывают Путину о том, что производство снарядов увеличено не просто в разы, а на порядок (!) и что сообщения о дефиците снарядов на передовой - это вражеская клевета.

Итак: мы своими глазами видели бойцов Пригожина, которые называли Герасимова «пидором» потому, что у них нет снарядов. Но не верьте глазам и ушам своим, дорогие мои читатели: это все украинская дезинформация.

Мы видим независимую статистику, из которой следует, что интенсивность российских обстрелов снизилась с 60 тыс. выстрелов в сутки до 15 тыс. выстрелов. Но и это все - происки вражеских пропагандистов. А на самом деле, дорогой Владимир Владимирович, в армии никакого «снарядного голода» нет и она попросту завалена боеприпасами. По самое горло.

Теперь вы, дорогие читатели, понимаете, откуда Путин берет информацию, что промышленность гигантскими темпами перестраивается на военный лад, а заводы работают в три смены? Теперь вам понятно, откуда у него рождаются дикие идеи о превосходстве российского ВПК над западным? Теперь понятно, почему он принимает решение продолжить войну и даже начать наступление?

Что я могу сказать? Пусть все так и продолжается. Я только за. Мне лишь людей жалко. Пока все эти чемезовы, мантуровы и путины дербанят бюджет и лечат лохов по телевизору, в Украине гибнут люди.

Что еще можно добавить? Только то, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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