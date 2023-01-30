«Армата»: российский «супертанк» больше лает, чем кусает 9 30.01.2023, 15:29

8,442

Как выглядит тупик российского ВПК.

Российские пропагандисты нервно отреагировали на поставки Украине странами Запада танков «Леопард» и «Абрамс».

РосСМИ пытаются перебить новость, которая кардинально изменит ситуацию на полях боя в Украине, рассказами о «супертанке» «Армата».

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно о российском «вундерваффе» и как его оценивают западные эксперты.

Катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин

В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах.

Новейший танк Т-14 «Армата» опозорился при первом же появлении на публике во время репетиции парада Победы на Красной площади в 2015 году. Танк заглох и простоял в течение всего парада.

Британская разведка сообщает, что небольшое количество танков «Армата» недавно поступило в войска РФ, но там их приняли «без энтузиазма», так как машины находятся «в плохом состоянии».

«Маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной», — отмечается в сообщении Минобороны Британии.

«Армата» как проект смогла появиться на свет благодаря тому, что некогда Россия могла получать современные западные технологии. По словам военного эксперта Олега Каткова, к 2020 году Россия обещала выработать около 1500 единиц. Такие планы у агрессора были, когда тот поддерживал хорошие отношения с Европой. В танке «Армата» использовалась значительная часть французских составляющих. После 2014 года и введения санкций, подобные разработки прекратились.

«Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин. Все едут-едут, а в Украину никак не доедут, может, просто по дороге глохнут», – заметил эксперт.

Отсутствие качественных компонентов обнажило ряд проблем российского танка. Военные аналитики обращают внимание на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14.

Ряд экспертов также ставит под сомнение эффективность и жизнеспособность необитаемой башни, управляемой только с помощью электронно-оптических средств. При выходе из строя системы электроснабжения или ее элементов (например, от ударного воздействия – снаряда, взрывной волны, при подрыве), танк становится полностью небоеспособным. Также специалисты отмечают, что размещение боекомплекта в карусели может привести к возникновению очень опасной ситуации, если при попадании в танк взорвутся боеприпасы.

Собран Рогозиным из Лего

Технологичность российской армии и конкретно танков «Армата», занимает особое место в оценках специалистов. Так полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов считает, что российская армия в большинстве оказалась бутафорской.

«Кроме парадного расчета, который видели на Красной площади, больше ничего серьезного, конструктивного, нового или высокотехнологичного нет», – заявил Жданов.

«В столкновении с танками Leopard 2 российские, включая их расхваленный Т-14 Армата, не имеют шансов», — подчеркнул польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским системам НАТО Томас Тайнер отметил мощь танковой пушки «Леопардов», которая способна разнести усиленную броню самых современных российских танков «Армата».

«Вот лучший в мире танк «Армата». По мне, так он был собран Рогозиным из Лего», — считает российский общественный и политический деятель Леонид Гозман.

Недоволен «Арматой» даже бывший главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), который эмоционально отреагировал из-за поставок танков «Абрамс» для Украины.

Военный преступник заметил, что эти танки хотя бы существуют, в отличие от российского. «По одной простой причине: танков «Армата» в природе не существует. Они так и остались произведением фольклора Министерства обороны, несмотря на десять лет и огромные деньги, потраченные на их разработку», — заявил Гиркин.

Символ коррупции

На сегодняшний день слово «Армата» стала нарицательным. Это настоящий символ коррупции в российском Минобороны, которое возглавляет Сергей Шойгу.

К 2020 году в войска РФ должны были поступить дивизионы танков «Армата», но 2022 году в Украину российская армия вошла на старой технике и с бумажными картами.

После серии поражений и проведения массовой мобилизации, необученным солдатам стали выдавать технику времен Второй мировой войны. Также Кремлю пришлось просить вооружение у Ирана и Северной Кореи, а форму российским военным стали шить в белорусских тюрьмах.

Как отметили в Минобороны Британии, если Россия и направит в Украину «Арматы», то это будет сделано в первую очередь в пропагандистских целях. А пока россиянам придется довольствоваться старыми T-72.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».