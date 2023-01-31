Замкомандира полка Калиновского: Зенона Станиславовича мы бы в обиду не дали 10 31.01.2023, 14:41

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Стали известны подробности поездки Зенона Позняка на позиции белорусских добровольцев в Бахмуте.

Зенон Позняк посетил позиции полка имени Кастуся Калиновского в Бахмуте. На фронте и в прифронтовой зоне политик в общей сложности пробыл сутки. Здесь он передвигался на броневике и ночевал с бойцами на одном из военных объектов, где спал в спальном мешке. О подробностях поездки «Зеркалу» рассказал заместитель командира полка Калиновского Вадим Кабанчук.

«С учетом его возраста — это мужественный шаг»

Полк Кастуся Калиновского и движение «Вольная Беларусь», которое представляет Зенон Позняк, контактируют с начала войны. Представители «Вольнай Беларусі» помогали подразделению с техникой: передали микроавтобус и дроны. По словам Вадима Кабанчука, некоторые из его сослуживцев знают Зенона Станиславовича не один десяток лет, поэтому военные давно звали политика в гости.

— Когда Зенон Станиславович приехал в Украину, спросил, может ли он посетить боевые позиции. Мы сказали: «Конечно, только уточним вопросы безопасности», — объясняет Вадим Кабанчук. — С учетом его возраста (политику 78 лет. — ред.) — это мужественный шаг.

Информацию о том, что Позняк посетит Бахмут и прифронтовую зону, знали только командиры. Этого требовала безопасность. Для остальных бойцов визит политика и представителей «Вольнай Беларусі» оказался сюрпризом.

— Они передвигались на броневике. Мы выделили им бронежилеты и каски, — отмечает замкомандира полка Калиновского. — Сопровождали их бойцы, которые знают обстановку, поэтому политик заезжал лишь туда, где было относительно безопасно. Никаких жестких инструкций никто не озвучивал. При себе у нас было оружие, поэтому Зенона Станиславовича мы бы в обиду не дали. Но ни страха, ни волнения, которые обычно случаются у людей, которые впервые приезжают в зону боевых действий, я у него не заметил.

Между тем Позняк встретился не только с бойцами на фронте, но и с калиновцами, которые проходят подготовку в учебке. Ночевал политик в прифронтовой зоне, а точнее — на одном из объектов, где размещаются белорусские добровольцы. Спал, как и все, в спальном мешке на матрасе.

— На бахмутской базе его завели в нашу столовую, покормили супом и еще чем-то, — продолжает Кабанчук. — Ему все понравилось. К Зенону Станиславовичу сразу же пришел гарнизонный кот. Этого кота у нас называют кот-полиграф, он идет только к хорошим людям. Так вот, пока Зенон Станиславович не доел, кот с рук у него не слез. Парни реагировали на политика позитивно. Было много вопросов, он отвечал. У нас есть часть ребят, которые к нему очень хорошо относятся, и люди с другими убеждениями. Но я смотрел, как происходили встречи. Зенон Позняк как фигура исторического масштаба всем был интересен сам по себе. Он хороший рассказчик, у него хорошая память, он стоял у истоков возрождения независимости Беларуси в 1990-е. Он много может рассказывать тем ребятам, которые в то время еще не родились.

— Зачем эта поездка была самому полку?

— Это нужно не только для полка, но и для всех белорусов. Поездка Зенона Станиславовича в Бахмут — символический шаг. Позняк — один из основателей независимой Беларуси. То, что он посетил самое горячее место Украины, где был Зеленский, еще раз показывает Украине, что не все белорусы одинаковые. Не все подчинились диктатуре, не все поддерживают путинскую агрессию в отношении Украины. Это морально-политический посыл. Синергия. Это поднимает позиции как Зенона Станиславовича, так и полка. И это очень важно. Лично я рад, что он туда заехал, хотя мы сами не могли на этом настаивать. Это его решение.

— Решались ли какие-то важные вопросы политического характера?

— Мы обсуждали вопросы будущего Беларуси. Рассматривали развитие нескольких сценариев. Конечно, все сейчас завязано на Украине. От того, как будут развиваться события на фронте, зависит будущее Беларуси.

Полк прежде всего — это военная структура. Он выступает инициатором создания политического субъекта, с которым будет разговаривать Украина.

Мы видим, что по каким-то причинам Украина не разговаривает с остальным белорусским политическим спектром. А нам надо решать вопросы в Украине уже сейчас. Мы начали в это включаться.

В будущем этим должна заниматься структура, которая не является военной, а занимается общественно-политической деятельностью. Так должно быть в идеале, но пока структуры такой не было, этим пришлось заниматься полку. Я думаю, она появится со временем.

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