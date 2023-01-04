Неизвестный «шар» в небе вызвал панику в Ростовской области РФ

Неизвестный «шар» в небе вызвал панику в Ростовской области РФ5
- 4.01.2023, 13:11
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Российские ПВО открыли огонь по «инопланетянам».
В Ростовской области РФ сработало ПВО. В небе якобы был замечен неизвестный «шар». Его решили ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Так, по его словам, вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области.
«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», - рассказал он.