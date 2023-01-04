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Неизвестный «шар» в небе вызвал панику в Ростовской области РФ

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  • 4.01.2023, 13:11
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Неизвестный «шар» в небе вызвал панику в Ростовской области РФ
фото: GettyImages

Российские ПВО открыли огонь по «инопланетянам».

В Ростовской области РФ сработало ПВО. В небе якобы был замечен неизвестный «шар». Его решили ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Так, по его словам, вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе Ростовской области.

«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», - рассказал он.

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