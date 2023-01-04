Замшелый и отсталый Путин 1 Альфред Кох

4.01.2023, 15:16

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Альфред Кох

А что в итоге сделал глава Кремля?

Кремлевские политтехнологи запустили очередную «терешкову»: как чертик из табакерки вынырнули вдруг какие-то «Солдатские вдовы России», которые тут же потребовали от Путина объявить всеобщую мобилизацию.

Это вполне в духе Путина. Он же ничего никогда не предлагает сам, он всегда идет навстречу пожеланиям трудящихся. Он и прошлую «частичную» мобилизацию объявил по предложению Министерства обороны. И войну он начал не по собственной инициативе, а его «вынудили» и у него «не было другого выхода».

Эта стилистика прослеживается всю историю его правления. Даже в президенты он идти не хотел, но Ельцин его буквально чуть ли не заставил! И войну в Чечне он бы сам никогда не начал, да вот Басаев напал на Дагестан, а потом дома в Москве взорвались. Тут уж хочешь не хочешь – а воевать надо.

И не беда, что теперь мы понимаем, что вторжение в Дагестан и взрывы домов были операцией ФСБ. Зато пипл хавает. Сидит перед телевизором и жрет эти пропагандистские отруби: и правда – «вынудили», а в самом деле – «не было другого выхода»...

А что сделал сам Путин? Что он начал и довел до конца по собственной инициативе? Без того, чтобы злые враги его не «вынудили»? Реформы? Нет. Вроде начал, а потом бросил… И то, наверное, сислибы «упросили». Пенсионный возраст повысил? Нет, правительство внесло предложение. Напал на Грузию? Нет, это Медведев. Присоединил Крым? Нет, это сами крымчане референдум провели. Да тут еще «переворот» в Киеве и приход к власти «хунты». Куды ему было деваться?

И это можно продолжать до бесконечности! Закон Димы Яковлева? Лахова всех с панталыку сбила. Обнуление сроков? Терешкова уговорила Думу. Везде у него инициатива исходит откуда-то со стороны. Строго не от него.

Из того, что он сделал сам, мне честно говоря ничего в голову не приходит, кроме развода с женой и строительства дворца в Геленджике. Вот это он сам. Принял, как говориться, мудрое и смелое решение. Ради страны, наплевав на себя…

Пропагандистская машина Кремля лепит для публики какой-то странный образ правителя, который полностью лишен каких-то собственных импульсов к действию. Что бы Путин не делал – это все реакция на внешние вызовы и раздражители. Складывается впечатление, что если бы таких раздражителей не было, то он бы просто исчез из информационного пространства и целыми днями играл в хоккей или гулял с собакой.

Нас убеждают в том, что у главы огромной страны нет ни желания править, ни идей как это сделать лучше. Он просто реагирует на вызовы. Как робот. Как система ПВО. Летят вражеские ракеты – работаем. Не летят – стоим неподвижно, сканируем пространство.

Все, чего хочет Путин – это чтобы ничего не менялось. Вообще – ничего. И для этого он готов убивать людей. Потому, что люди – главный источник изменений. А когда что-то меняется, то становится заметно, что время течет. И тогда видно, что он стареет, что очередной президентский срок подходит к концу и надо опять что-то предпринимать, чтобы начался новый.

А новый обязательно должен начаться потому, что если он не начнется, то тогда в его жизни наступят изменения. А этого допустить нельзя. Поэтому тогда ты вдруг увидишь, что ты старый и некрасивый хрен, что ты сильно облысел и поглупел, что ты никому не интересен и что ты не так блестящ и остроумен, как тебе еще вчера все говорили…

Что вы говорите? Надо начинать готовиться к 2024 году? А что вы предлагаете? Войну? Как в прошлый раз? Да? Ну, раз надо, значит надо… Извините, украинцы, лично я всегда к вам хорошо относился. Но это просто бизнес. Ничего личного. Вам придется немножко потерпеть.

И вот вся эта кошмарная машина войны завертелась лишь для того, чтобы какой-то обмылок опять правил Россией еще 12 лет. То есть опять ничего не делал и сканировал пространство. Чтобы только ничего не менялось.

И мало того, что он сам ничего не делает, но он только и занят тем, что сживает со свету людей, которые хотят что-то изменить, куда-то двигаться, успеть за уходящим поездом прогресса… А все потому, что изменения запрещены, ибо они покажут что время течет, что он стареет и поэтому продолжается эта страшная сказка про белого бычка…

Это только кажется, что Путин захватывает чужую территорию. Нет! Он хочет, чтобы и в Украине тоже остановилось время. Он борется со временем. Потому, что если изменения будут в Украине, а в России их не будет, то это тоже будет заметно и тогда все увидят какой он отсталый и замшелый, что он совсем уже никуда не годится и его надо выбросить на помойку.

Если его не остановить, то этот черт сожрет все: и время и пространство. И погубит не только тех, кто готов застыть неподвижно и навечно вместе с ним, но и тех, кто хочет меняться, двигаться, жить…

Путин – это царь энтропии. Задача любого разумного человека – ей сопротивляться. В сущности это сопротивление и есть сама жизнь. Этим она и отличается от смерти.

В этом и есть правота нашего дела. А раз так, то враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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