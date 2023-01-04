Белорусских мужчин начали «мобилизовывать» на вокзалах

Белорусских мужчин начали «мобилизовывать» на вокзалах6
- 4.01.2023, 15:30
- 6,020
Видеофакт.
На автовокзале в Борисове появилась необычная бегущая строка, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных», — говорится в сообщении в бегущей строке.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан Беларуси и РФ о скором закрытии границ режимами Лукашенко и Путина в целях проведения мобилизации.