Борисовчане нашли неприятный «сюрприз» в консерве тропических фруктов 4 4.01.2023, 16:05

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Фотофакт.

Жители Борисова нашли насекомое в консерве тропических фруктов. По внешнему виду оно напоминает обычную муху.

«Опять магазин «Доброцен» порадовал сюрпризом к Новому году, — написали местные жители в паблике «Черный список. Борисов». — А тропическими фруктами там и не пахнет. Зато «жужа» вверх ножками всплыла, когда баночку встряхнули».

В комментариях борисовчане высказались, что виноват в этом явно не магазин, а производитель.

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