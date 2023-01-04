Буданов: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление

Буданов: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление2
- 4.01.2023, 16:49
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РФ будет нанесено окончательное поражение.
Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Боевые действия на линии фронта будут «самыми жаркими».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью ABC News.
Как сказал Буданов, он ожидает, что бои будут самыми жаркими в марте в 2023 году.
- Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права, - заявил глава ГУР.
Напомним, недавно Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.