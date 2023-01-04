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Буданов: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление

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  • 4.01.2023, 16:49
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Буданов: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление
Кирилл Буданов

РФ будет нанесено окончательное поражение.

Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Боевые действия на линии фронта будут «самыми жаркими».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Как сказал Буданов, он ожидает, что бои будут самыми жаркими в марте в 2023 году.

- Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права, - заявил глава ГУР.

Напомним, недавно Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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