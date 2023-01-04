Буданов: Этой весной Украина планирует большое контрнаступление 2 4.01.2023, 16:49

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Кирилл Буданов

РФ будет нанесено окончательное поражение.

Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Боевые действия на линии фронта будут «самыми жаркими».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Как сказал Буданов, он ожидает, что бои будут самыми жаркими в марте в 2023 году.

- Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права, - заявил глава ГУР.

Напомним, недавно Буданов заявлял, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

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