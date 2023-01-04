В США снова не смогли избрать спикера Палаты представителей 1 4.01.2023, 22:14

Назначен пятый тур голосования.

Плата представителей Конгресса США снова не смогла избрать председателя. Республиканец Кевин Маккарти не смог набрать необходимого большинства голосов и в четвертом туре выборов, который состоялся сегодня, сообщается в протоколе заседания.

За него проголосовал 201 конгрессмен. 20 республиканцев отдали свои голоса за Байрона Дональдса. Один представитель партии воздержался.

Лидер демократов Хаким Джеффрис получил все голоса своей партии — 212, но их недостаточно для избрания.

Спикеру необходимо набрать 218 голосов.

Назначен пятый тур голосования.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в США впервые за сто лет не смогли с первого раза избрать спикера Палаты представителей.

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