Заместителю директора ПВТ померещились возвращающиеся айтишники 3 4.01.2023, 22:33

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Статистика фиксирует исход работников из белорусской IT-сферы.

Заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский заявил, что белорусские айтишники уже возвращаются домой.

Тем временем dev.by пишет, что из IT-сферы за ноябрь уволилось 1932 человека.

Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то количество уволившихся выросло на 42%. Для сравнения в октябре относительно октября прошлого года разница была меньше — плюс 34,5%.

«Рынок никак не может нащупать дно, в результате ставит новые антирекорды», — пишут журналисты.

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