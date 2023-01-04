Заместителю директора ПВТ померещились возвращающиеся айтишники

Заместителю директора ПВТ померещились возвращающиеся айтишники3
- 4.01.2023, 22:33
- 3,152
Статистика фиксирует исход работников из белорусской IT-сферы.
Заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский заявил, что белорусские айтишники уже возвращаются домой.
Тем временем dev.by пишет, что из IT-сферы за ноябрь уволилось 1932 человека.
Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то количество уволившихся выросло на 42%. Для сравнения в октябре относительно октября прошлого года разница была меньше — плюс 34,5%.
«Рынок никак не может нащупать дно, в результате ставит новые антирекорды», — пишут журналисты.