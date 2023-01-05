«Партизаны в гестапо не регистрируются»2
- 5.01.2023, 12:34
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Белорусы высмеяли «мобилизацию» на вокзалах.
На автовокзале в Борисове появилась необычная бегущая строка: «Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных».
Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на подобную «мобилизацию». Приводим их комментарии:
- Партизаны в гестапо не регистрируются.
- Витя и Дима Лукашенко уже получили повестки? Никто за Луку умирать не пойдет.
- Как только объявят полную мобилизацию белорусов, все, как один, вся страна уходит на забастовку! Люди выходят к горисполкомам и ни один не возвращается на работу. В отличие от русских, мы любим своих отцов, мужей, сыновей! И все понимают, что война придет в каждый дом. К кому смертью, к кому разрушенным жильем, к кому бегством. Наши города могут превратиться в Мариуполь. И тут уже не получится - моя хата с краю. Краёв не будет!
- Герои давно партизанят, самоорганизовывайтесь. Шатай режим!
- Давайте все дружно объясним этим военкомам, куда им необходимо прибыть.
- На вокзалах наряды милиционеров и военкоматовских уже вылавливают приезжающих из России и вручают повестки. Это факт.