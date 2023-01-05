«Белорусам нужно готовиться к смене власти»: прогноз на 2023 год 2 5.01.2023, 12:44

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Мир может быть заключен на условиях Украины.

Победит ли Украина в 2023 году? Ждет ли Россию развал? Каким будет этот год для Беларуси? Своим прогнозом с сайтом Charter97.org поделился координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Главным событием ушедшего года, безусловно, была война в Украине. Начиналась она с прогнозов Запада, что «Киев падет за 72 часа». Сегодня западные СМИ уже вполне серьезно обсуждают перспективу освобождения Донбасса и Крыма. Как Украине удалось изменить ситуацию?

— Я начну ответ на этот вопрос с того, что Россия, население европейской части которой составляет около 100 миллионов человек, напала на страну, где население составляло более 40 миллионов. Нужно всегда учитывать эти цифры, когда говорят, что «Россия — очень большая», а «Украина — маленькая».

В Украине в советское время был очень развит военно-промышленный комплекс. Днепропетровско-Харьковская конгломерация военных предприятий была невероятно мощная. В Советском Союзе Украина производила огромное количество вооружений: от производства автоматов и танков, до ракет, самолет и термоядерных бомб. Отмечу, что эти оборонные традиции были во многом сохранены. Инженерный и научный потенциал Украины просто огромный. Также в СССР украинцы считались лучшими солдатами, сержантами и это, действительно, очень мощный фактор.

Кроме того, за последние восемь лет, с момента начала агрессии России в 2014 году, украинские военные очень многому научились: провели значительные реформы в управлении войсками, шло обучение и перевооружение по стандартам НАТО, также многие военные начальники обучались или проходили стажировку в странах Альянса.

Еще таким базовым фактором является то, что на западе Украина граничит с пятью странами, из которых только Молдова не является членом Евросоюза и НАТО. Румыния, Венгрия, Словакия, Польша — страны Альянса.

Советский союз уже делал эту ошибку: напав на Афганистан он не смог перекрыть границу с Пакистаном, через которую постоянно происходило снабжение моджахедов. Только в Украине нет высоких гор и снабжение Запада отлично налажено.

Однако самый главный фактор — свободолюбие и мужество украинского народа, который ведет справедливую войну и сражается за свою землю и свободу.

— Все задаются вопросом, когда закончится война. Судя по динамике событий, видите ли вы возможность того, что она закончится в этом году?

— Такая вероятность существует. Здесь, опять же, можно выделить несколько ключевых моментов. Конечно, Россия обладает огромным мобилизационным потенциалом и может призвать, оснастить и вооружить в течение какого-то времени два миллиона человек точно. Здесь нельзя недооценивать противника, это может произойти.

С другой стороны, Путин еще тот «менеджер». За последние годы он провалил экономику России, сделал ее «наркозависимой» и теперь основной источник дохода — продажа энергоресурсов за рубеж. Так вот, из-за нападения на Украину и введенных санкций, Россия за год практически потеряла энергетический европейский рынок, который самый близкий логистически и самый доходный для экономики РФ. Ведь в Европу шли энергоносители, а назад — огромные потоки денег, нефтедоллары, нефтеевро, машины, станки, высокотехнологичные товары.

В феврале будут введено эмбарго на нефтепродукты, Россия потеряла рынок угля и трубопроводного газа. СПГ еще поставляется, но мы видим, что уже и Великобритания от него отказывается. Россия в значительной степени теряет рынок сырой нефти и последним будет рынок нефтепродуктов. Это огромнейший удар по российской финансовой системе.

Мы знаем, что 300 миллиардов долларов заморожены на Западе. За этот год РФ потратила на войну просто невероятные деньги. Если Россия продолжит агрессию в Украине, попытается сделать новый заход c территории Беларуси, значит санкции Запада еще больше возрастут. Здесь такая ситуация цугцванга.

На мой взгляд, еще один из основных факторов — готовность Запада помогать Украине, поставлять передовые виды вооружения и оказывать многомиллиардную помощь для восстановления инфраструктуры, экономики и финансовой системы Украины. Пока мы такую волю видим.

Все это может привести к тому, что Россия перенапряжется и война закончится в 2023 году. Одним из вариантов также может быть окончание войны без подписания перемирия. Просто по факту стороны не смогут вести наступательные действия. Ведь сегодня сложно представить, как Украина сможет освобождать Крым и Донбасс, где эшелонированная оборона и огромное количество войск. Но если в России произойдет экономическая катастрофа, то мир наступит на условиях Украины. Однако в первые полгода, несомненно, стороны попробуют предпринять еще значительные военные наступательные действия.

— Украина сегодня борется не только за свою независимость, но и отстаивает западные ценности, ценности демократии. Смотря на реакцию Запада в этой кризисной для него ситуации, как вы считаете, сумеет ли демократический мир остаться лидером или нас ждет смена гегемонии Запада, а на первые роли выбьется Китай?

— Китай как отдельная страна уже выбился на первые роли. Тем не менее, если говорить о союзах демократических государств, то преимущество экономик стран демократического мира очень значительное. США, Канада — это огромный рынок, существует Евросоюз вместе с Великобританией. Существует Япония с Южной Кореей. Известно, что создан уже военный союз: США, Австралия, Великобритания.

Пока в экономическом и военном плане страны демократического мира превышают военно-экономический потенциал Китая в несколько раз. Хотя, по мнению ряда ученых, мир вступил в фазу гегемонистских войн. Они считают, что борьба между США и Китаем будет обостряться, но, опять же, у КНР практически нет союзников, а у американцев их огромное количество.

Еще необходимо сказать, что Китай очень зависим от глобальной торговли и 70% его морской торговли проходит через Малаккский пролив. В случае чего, у США есть большие возможности лишить Китай сырья и торговли с Европой, Африкой и Ближним Востоком. На сегодняшний день Пекин это понимает.

Пока современная история нас учит тому, что все-таки демократии создают больше условий для творческого развития людей, поэтому 90% всех мировых патентов находятся в США. Китай во многом «тырит» эти достижения, хотя сейчас уже и сам многое создает.

— Многие пытаются спрогнозировать, что будет происходить в России в ближайшее время. Есть много сценариев: вариант огромной Северной Кореи, распад России, дворцовый переворот, «беспощадный русский бунт». Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация?

— Политику Путина последних двадцати лет и агрессию в отношении Украины можно объяснить такой фразой, как «пилите гири, Шура, пилите, они золотые». О чем идет речь. В 2000 году Россия еще превосходила Китай по ВВП. Прошло 20 лет — Россия 1/10 экономики Китая. Население Китая за это время выросло больше, чем все население России — на 150 миллионов человек. Российское население за это время сократилось. Население Индии выросло на 350 миллионов человек. Это больше, чем население РФ, умноженное на два.

У России же сегодня главная концепция — «евразийство». О какой «евразийской гегемонии» может идти речь, если РФ проигрывает и по населению, и по экономике и Китаю, и Индии. Плюс огромный рост населения в Турции, на Кавказе и в странах Средней Азии. Через 20 лет там может произойти удвоение населения. Россия еще входит в десятку стран, где самая неблагоприятная ситуация с коэффициентом трудоспособного населения на число неработающих, в основном — пенсионеров.

В этой ситуации Путин нападает на православную Грузию, православную Украину, пытается контролировать преимущественно православную Беларусь, но это просто попытка скрыть провалы своей политики и отвлечь население. Ничем другим это не объяснить.

У Путина может быть безумный рационализм: мы захватим Украину, Беларусь, станет больший процент славянского населения. Однако это просто безумие. Вместо того, чтобы входить в выгодные союзы, Путин открыл Сибирь и Дальний Восток (где суммарно проживает менее 40 миллионов человек) для Китая. Вопрос небольшого времени, когда Пекин этим воспользуется.

Катастрофа путинского режима неизбежна. Но с уходом Путина новые правители России вынуждены будут налаживать отношения с Западом, свалив все ошибки и проблемы на сегодняшнего безумного руководителя, сидящего в Кремле. России или тому, что от нее останется, будет не до Украины и Беларуси.

— Говоря о Беларуси, какие главные события в ушедшем году вы бы отметили для нашей страны?

— Главное — это экономическая катастрофа в Беларуси. Когда так называемые независимые экономисты ссылаются, что падение ВВП Беларуси около 4%, я бы им хотел сказать: вы уж тогда верьте и данным по «выборам», где Лукашенко себе 90% нарисовал.

Думаю, что падение ВВП в Беларуси — не менее 10% в этом году. Почему? БелАЭС практически не работала. Производство нефтепродуктов по различной информации упало от 30 до 50%. Режим потерял рынок нефтепродуктов Украины, где 80% импортного бензина было из Беларуси, сделанного из российской нефти. Значительно сократились поставки и в ЕС.

Мы знаем, что значительно упало производство калия, потому что невозможно его вывозить железной дорогой или в обход. Упал транзит, причем как по линии Север-Юг, потому что украинский рынок закрылся, так и по линии Запад-Восток, ведь действуют санкции, поставки нефтепродуктов и других товаров упали. Практически прекратилась российско-украинская торговля, которая после 2014 года шла через территорию Беларуси.

Также Россия сама прекратила поставки газа по двум газопроводом, которые из Сибири шли через Беларусь в Польшу и дальше.

Когда сегодня говорят, что ВВП упал на 4%, то это просто смешно. Многие направления белорусской экономики, многолетние европейский и украинский рынки, во многом для режима Лукашенко потерянны. Это еще один такой серьезный момент.

Безусловно, режим Лукашенко соучастник агрессии. Война пришла в наш дом. Только добрая воля украинского руководства, что не наносились военные удары по территории Беларуси. Сейчас же мы знаем, что если будут совершены попытки наступления россиян из нашей страны, то в этом случае военные объекты на территории Беларуси станут законной целью, а, может, даже и объекты инфраструктуры, например — железная дорога, которая достаточно близко находится к украинской границы. Ведь это будет основное логистическое средство для снабжения войск.

Кстати, это и является в определенной степени гарантией, что не будет долговременного нападения со стороны Беларуси. Для россиян железная дорога, автотрассы в Беларуси — это «дороги жизни» на сегодняшний день. Это последние линии торговли с ЕС, причем не только для Беларуси, не только для России, но и для Китая. Думаю, КНР здесь тоже давит на Россию, чтобы вторжения не было.

Третий момент, который стоит отменить — настроения людей не изменились. Ненависть к властям только возросла. Да, люди боятся и запуганы, но это не прибавило любви к режиму, к России. Беларусь стоит на пороге изменений. Только сейчас все будет зависеть от других игроков — Украины, стран Запада. Насколько быстро закончится война и Россия проиграет.

— Ваш прогноз, каким будет будущий год для нашей страны?

— Год не будет легким. Особенно его первая половина. Но надо быть оптимистами и готовиться ко смене власти в Беларуси. Нужно быть готовым ментально к тому, что все изменится и нам нужно будет не просто отстраивать Беларусь, а строить ее как страну, являющуюся частью европейской цивилизации и Североатлантического военного содружества. К этому должны быть готовы политики, медиа, белорусские добровольцы в Украине, патриоты внутри страны и за рубежом.

Вместе с Украиной мы должны наверстать упущенное и стать нормальной страной цивилизованного мира. Шансы, что изменения начнутся в 2023 году, очень велики.

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