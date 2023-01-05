Украинский дипломат: Есть реальная сила, которая будет играть политическую роль в будущем Беларуси 2 5.01.2023, 16:16

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Александр Хара

Страну возглавят политики, которые видят ее свободной от РФ.

В Беларуси активно идет скрытая мобилизация, а в СМИ все чаще появляется информация о возможном наступлении с территории нашей страны. Заставит ли Путин Лукашенко ввести белорусские войска в Украину?

На вопрос сайта Charter97.org ответил украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

— Первое и самое главное — Беларусь 24-го февраля 2022-го года стала таким же агрессором с точки зрения международного права, как и РФ. Если же мы посмотрим Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 1974-го года, то она определяет, что такое «агрессия». Соответственно, в законе Украины об обороне есть часть из этой Резолюции. Предоставление своей территории третьему государству для агрессии — это соучастие в ней. Поэтому для нас юридически Беларусь как государство является врагом, который ведет войну вот уже почти год.

Если говорить о непосредственном участии армии Лукашенко в войне, то этого нельзя исключать. Однако несмотря на то, каким тираном и кровавым подонком является самозванец Лукашенко, он не является дураком. Он хочет удержаться при власти.

Решение, чтобы белорусы воевали с украинцами, станет его фатальной ошибкой, так как сейчас он держится на штыках российской армии и силового аппарата.

Не думаю, что белорусы настолько зомбированы ложью кремлевских пропагандистов, что будут воспринимать эту войну как справедливую, а не захватническую. Естественно, Лукашенко, решив напасть таким способом, серьезно подорвет основы той структуры, на которой держится его власть. Надеюсь, что он не такой идиот и не станет этого делать.

Если вдруг он примет суицидальное для себя решение, мы к этому готовы. К сожалению, нам пришлось часть сил и средства отвлечь от главных горячих направлений и держать их вокруг Киева. Понятное дело, что Киев — это чрезвычайно важный город коммуникационно, политически и экономически — на нем все завязано. В общем, к угрозе мы готовы: это и минирование, и подрывы мостов, другие мероприятия, которые ВСУ предпринимали.

Здесь нам повезло, если мы говорим о географических и ландшафтных нюансах, в отличие от южной части страны. Речь о том, что намного легче оборонять сухопутную часть. Высадка в Гостомеле, как это бравурно русские в феврале хотели сделать, не получилась и теперь никогда, понятное дело, не получится. Любая такая операция будет кровавая, прежде всего — для наступающих.

Еще хочу подчеркнуть важный момент, лукашенковская пропаганда паразитировала на Великой Отечественной войне. На том, что Беларусь была одной из самых пострадавших во время той войны республик СССР, что является правдой.

Вопрос в том, что страх войны и потери родных и близких, мне кажется, все-таки будет восприниматься у белорусок не биологически, как у русских женщин, которым все равно, когда их мужей или сыновей привозят в пакетах, а по-нормальному, как женщины и должны относиться к своим детям и мужьям.

Все эти факторы Лукашенко осознаются и он не сделает такую фатальную ошибку для своей власти. Я уже не говорю про белорусско-украинские отношения в общей массе.

Понятное дело, что есть полк имени Кастуся Калиновского, который воюет за свободу не только Украины, но и Беларуси и, естественно, мы признательны ему и поддерживаем. Мы видим реальную силу, которая будет играть и политическую роль в будущем Беларуси.

Мы хотели бы видеть объединение всех, кто считает, что Беларусь должна быть свободной, демократической и независимой от РФ, чтобы она была частью цивилизованного, а не «русского мира».

Белорусские добровольцы своей кровью доказывают, что хотят видеть Беларусь свободной. Есть и другие политики, например — Андрей Санников (лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» — прим.). Естественно, что все эти люди должны быть участниками белорусской коалиции против Путина и Лукашенко и со временем возглавить дружественную нам нацию, но вражеское на данный момент государство.

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