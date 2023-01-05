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Украинский спецназ показал кадры боев за Бахмут

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  • 5.01.2023, 17:14
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Украинский спецназ показал кадры боев за Бахмут

Непосредственный контакт с оккупантами попал на видео.

Украинские военные показали кадры боев с оккупантами на одном из самых напряженных направлений – Бахмутском. В частности, перемещение между огневыми точками и непосредственный контакт с противником.

Видео опубликовали на официальном канале ССО «АЗОВ». Это отдельное подразделение, которое сформировано 24 февраля 2022 из ветеранов «АЗОВа». Он выполняет задачи по защите территориальной целостности Украины от российского агрессора.

Также Силы специальных операций показали, как выглядит разведывательная группа россиян после встречи с ССО Украины.

«Правильный ответ – никакой. На видео результат уничтожения вражеских разведчиков под Бахмутом одной из боевых групп Сил специальных операций», – говорится в сообщении.

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