Под Минском на дорогах стоят блокпосты и проверяют авто

Под Минском на дорогах стоят блокпосты и проверяют авто7
- 6.01.2023, 12:32
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Ищут сбежавших российских солдат с оружием.
Часть российских солдат, привезенных в Беларусь, могла сбежать из воинской части. Об этом сообщают читатели «Белсата».
По словам читателей, в окрестностях Минска ищут российских солдат, сбежавших с оружием. Как отмечается, на дорогах стоят блокпосты и проверяют машины.
«На съезде в город на дороге Заславль-Колодищи стоит блокпост, проверяют не всех, выборочно. Возле магазина «Гиппо» на этой трассе автобус с военными в камуфляже», – сообщают читатели.
Одновременно на рынках просят «усилить бдительность» и сообщать о подозрительных лицах.
В свою очередь некоторые телеграм-каналу пишут, что в Минском районе объявлен поиск группы мужчин в военной форме, возрастом до 40 лет. Они могут передвигаться на автомобиле.
Также большое количество военнослужащих, патрулей с ОМОНом и пожарной техники было замечено 5 января в Докшицком районе возле Бегомля.