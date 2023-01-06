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В Гродно кардиолога приговорили к 2,5 годам «химии» за участие в протестах

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  • 6.01.2023, 16:17
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В Гродно кардиолога приговорили к 2,5 годам «химии» за участие в протестах
Антон Наумов

Приговор вынесла судья Маргарита Ланцевич.

В суде Октябрьского района Гродно 4 января осудили Антона Наумова по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), сообщают правозащитники.

Судья Маргарита Ланцевич приговорила Антона к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).

Антона задержали 27 октября 2022 года в Гродно и вменили в вину участие в протестах в 2020 году.

В 2020 году Антон Наумов был студентом Гродненского государственного медицинского университета. На момент задержания работал врачом в кардиологическом отделении Республиканского научно-практического центра и жил в Минске.

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