В Гродно кардиолога приговорили к 2,5 годам «химии» за участие в протестах

В Гродно кардиолога приговорили к 2,5 годам «химии» за участие в протестах1
- 6.01.2023, 16:17
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Приговор вынесла судья Маргарита Ланцевич.
В суде Октябрьского района Гродно 4 января осудили Антона Наумова по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»), сообщают правозащитники.
Судья Маргарита Ланцевич приговорила Антона к двум с половиной годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).
Антона задержали 27 октября 2022 года в Гродно и вменили в вину участие в протестах в 2020 году.
В 2020 году Антон Наумов был студентом Гродненского государственного медицинского университета. На момент задержания работал врачом в кардиологическом отделении Республиканского научно-практического центра и жил в Минске.