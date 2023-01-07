Один снаряд – трое «двухсотых»: удачное «комбо» ВСУ попало на видео

Один снаряд – трое «двухсотых»: удачное «комбо» ВСУ попало на видео2
- 7.01.2023, 15:31
- 3,734
Российские военные сидели на своих позициях, обнявшись.
Украинские войска весьма активно ликвидируют российских оккупантов, бомбардируя их с помощью беспилотников. Одну из таких успешных атак удалось снять на видео.
Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
В кадр попало, как трое российских военных сидели на своих позициях, обнявшись. Это сыграло против них. Снаряд прилетел с беспилотника точно по ним, из-за чего все рухнули как подкошенные.
«Красота», - прокомментировал «комбо» боец ВСУ за кадром.