Один снаряд – трое «двухсотых»: удачное «комбо» ВСУ попало на видео 2 7.01.2023, 15:31

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Российские военные сидели на своих позициях, обнявшись.

Украинские войска весьма активно ликвидируют российских оккупантов, бомбардируя их с помощью беспилотников. Одну из таких успешных атак удалось снять на видео.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

В кадр попало, как трое российских военных сидели на своих позициях, обнявшись. Это сыграло против них. Снаряд прилетел с беспилотника точно по ним, из-за чего все рухнули как подкошенные.

«Красота», - прокомментировал «комбо» боец ВСУ за кадром.

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