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Украинские военные показали мощное видео городских боев за Соледар

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  • 8.01.2023, 9:48
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Украинские военные показали мощное видео городских боев за Соледар

В Соледаре Донецкой области, на который в последнее дни активно наступают российские войска, бои ведутся непосредственно в городской черте.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео, снятое украинскими военными.

На кадрах двое украинских бойцов располагаются на своей позиции, в городе отчетливо слышны автоматные очереди, указывающие на стрелковый бой.

«Кадры боев в Соледаре. Город держится и находится под контролем ВСУ. «Рождественского прекращения огня» со стороны россиян не произошло», - говорится в комментариях к видео.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне информацию о якобы захвате «вагнеровцами» территории завода «Артемсоль» в Соледаре (опроверг главный сержант роты 46-й ОГШБр и депутат Киевсовета https://charter97.org/ru/news/2023/1/7/531275/) Александр Погребиский.

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