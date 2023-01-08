Foreign Policy: Настало время готовиться к распаду России 3 8.01.2023, 10:20

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Первыми отделяться пять регионов.

Спустя почти год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, среди политиков, аналитиков и журналистов почти отсутствуют какие-либо дискуссии о последствиях поражения Российской Федерации в войне, в частности, ее распада.

Как отметил профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль в статье для Foreign Policy, учитывая потенциал коллапса и распада России, это «опасный недостаток воображения». Он добавил, что независимо от того, будет это хорошо или плохо для Запада, к этому надо быть готовым.

«Существуют различные сценарии того, что может произойти в России после того, как ее поражение в Украине станет еще более понятным. Скорее всего, это отход президента России Владимира Путина с поста, после которого начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами, которые хотят продолжить военные усилия и уничтожить существующую политическую иерархию, авторитарными консерваторами, которые заинтересованы в существовании системы, и возрождение полудемократического движения, направленного на прекращение войны и реформирования России. Мы не можем знать, кто победит, но мы можем уверенно предсказать, что борьба за власть ослабит режим и лишит Россию остатков того, что осталось от ее военного потенциала», – пишет он.

При этом, по словам Мотыля, ослабленный режим в сочетании с плохо функционирующей экономикой может повлечь выход россиян на улицы, «возможно, даже с оружием». Кроме того, некоторые субъекты РФ могут решить избрать большую самостоятельность.

«Главными кандидатами являются Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан и Саха. Если Россия переживет эти потрясения, она, вероятно, станет государством-клиентом Китая. В противном случае, карта Евразии будет выглядеть совсем иначе», – отмечает профессор.

Он считает, что если распад России пойдет по пути разрушения Советского Союза, Российской и других империй, то «это будет иметь мало общего с волей российской элиты или политикой Запада», поскольку будут задействованы более значительные структурные силы.

«Россия Путина страдает от ряда взаимоусиливающих противоречий, которые сформировали государство, что является гораздо более хрупким, чем можно было бы представлять из его хвастовства. Они включают военное, моральное и экономическое поражение в войне в Украине, но также хрупкость и неэффективность гиперцентрализованной политической системы Путина; крах его культа личности мачо, связанный с его поражением, болезнью и наглядным старением; безумная бесхозяйственность российской нефтегосударственной экономики; безудержная коррупция, которая проникает во все слои общества; и большие этнические и региональные расколы в последней в мире нереконструированной империи», – продолжил Мотыль.

Он также вспомнил день рождения главы ГУР МО Кирилла Буданова, а именно-торт, который «был остроумным актом троллинга». Однако «идея изображения на глазури вовсе не выглядит уж такой надуманной».

Мотыль также рассуждал о том, каким будет распад России. Он отметил, что история империй показывает, что возможны «как относительно мирные переходы, так и жестокие пожары».

«Суть заключается в том, что не имеет значения, оптимист вы или пессимист – мы можем лишь наблюдать за развертыванием драмы вероятного распада России. Ни политика Запада, ни сам Путин не могут повлиять на то, чтобы остановить его. Прежде всего из-за того, что Россия уже переживает глубоко укоренившиеся институциональные кризисы, значительно усиленные человеком, который сделал Россию хрупкой и нестабильной и породил вероятную искру, которая приведет к ее гибели. Это не значит, что Запад должен просто сидеть сложа руки, пока Россия деградирует. Необходимо подготовиться к возможному распаду», – подчеркнул профессор.

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