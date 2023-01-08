Медики выяснили, что происходит с мужчинами из-за одной бутылки сладкой газировки в день 6 8.01.2023, 13:16

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Исследование провели специалисты из Пекина.

Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине изучили данные более 1000 китайских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, полученные с января по апрель 2022 года, чтобы сравнить их привычки образа жизни и выпадение волос.

В результате они обнаружили, что данная проблема почти на 30% чаще встречалась у мужчин, которые имели ежедневную привычку выпивать до одного сладкого напитка: газировку, сок, энергетические напитки, спортивные напитки, а также подслащенный кофе и чай. В общей сложности они выпивали от 1 до 3 л сладкой воды в неделю.

Мужчины, которые употребляли более одного подслащенного напитка в день, что в сумме показывало результат в 4-5 л в неделю, были еще больше склонны к выпадению волос: риск на 42% выше по сравнению с теми, кто никогда не пил сладкие напитки.

Пока что связь между сладкими напитками и выпадением волос — это корреляция, а не причинно-следственная связь, и необходимы дополнительные исследования для более глубокого изучения данного вопроса. Однако влияние сахара на организм человека давно известно: это может вызвать высокий уровень сахара в крови, появление лишнего веса, болезни сердца, почек и печени, а также кариеса.

Ученые также отметили, что со временем повышенный уровень сахара в крови может снизить чувствительность организма к инсулину — гормону, который контролирует количество глюкозы в организме и утилизирует ее избыток. Если организм перестает хорошо реагировать на инсулин, то это может вызвать такие проблемы со здоровьем, как диабет 2 типа и метаболический синдром.

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