ВСУ ударили HIMARS по базе в Шахтерске: десятки погибших оккупантов 4 8.01.2023, 22:14

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фото: epa

Этот инцидент российское командование замолчало.

Стало известно о еще одном результативном ударе ВСУ по скоплениям живой силы оккупантов. Блогер Денис Казанский пишет, что 31 декабря 2022 года украинские военные ударили HIMARS по базе оккупантов в Шахтерске.

«Этот инцидент российское командование и российские военкоры замолчали. Однако, в соцсетях уже публикуют некрологи мобилизованных, погибших в результате этого удара.

Сообщается, что в общей сложности в Шахтерске погибло несколько десятков оккупантов. Кучно пошло», — пишет Денис Казанский.

Как писал сайт Charter97.org, в Рубежном ВСУ взорвали базу РФ вместе с мобилизованными.

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