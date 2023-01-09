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Новая Макеевка: россияне тайно вывозили тела погибших после удара

  • 9.01.2023, 8:35
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Новая Макеевка: россияне тайно вывозили тела погибших после удара

HIMARS накрыли расположения россиян в Лантраковке.

Российские пропагандисты публикуют кадры расположения оккупантов в селе Лантраковка Луганской области. Сообщается, что ВСУ ударили по захватчикам из РСЗО HIMARS.

Удар по оккупантам был нанесен в конце декабря. Российское командование согнало большое количество мобилизованных в одно здание.

По неподтвержденным данным, на месте были уничтожены больше полусотни оккупантов.

По данным Telegram-канала «Новости Вооруженных сил», уничтожены 70 до 100 россиян.

Тела оккупантов тайно вывезли, а военкорам было приказано молчать о происшествии.

Как писал сайт Charter97.org, 8 декабря стало известно об еще одном ударе HIMARS по базе оккупантов. 31 декабря 2022 года десятки мобилизованных россиян были ликвидированы в оккупированном Шахтерске Донецкой области.

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