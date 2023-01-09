В Минске начался суд по делу tut.by 1 9.01.2023, 12:07

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Он проходит в закрытом режиме.

В Минском городском суде сегодня, 9 января, начали рассматривать дело tut.by. На скамье подсудимых — генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и главный редактор tut.by Марина Золотова. Процесс будет закрытым, его будет вести Валентина Зенкевич, пишет zerkalo.io.

Людмилу Чекину будут судить по трем статьям УК Беларуси:

- ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере») — до семи лет лишения свободы;

- ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 130 («организация умышленных действий, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц либо повлекшие тяжкие последствия») — до 12 лет лишения свободы;

- ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 361 («руководство призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет») — до пяти лет лишения свободы.

Марину Золотову также будут судить по трем статьям:

- ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере») — до семи лет лишения свободы;

- ч. 3 ст. 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц либо повлекшие тяжкие последствия») — до 12 лет лишения свободы;

- ч. 3 ст. 361 («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет») — до пяти лет лишения свободы.

Чекина и Золотова находятся в СИЗО с момента своего задержания в Минске 18 мая 2021 года.

КГБ включил их в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Обе признаны политзаключенными.

Напомним, утром 18 мая 2021 года силовики пришли домой к некоторым сотрудникам компании и представителям партнерских организаций, а также в офисы TUT.BY в Минске и областных центрах. До позднего вечера в столичном офисе проходил обыск, а в Департаменте финансового контроля КГК после таких же действий дома у сотрудников допрашивали наших бывших коллег. Некоторых из дома забрали в статусе свидетеля, а вечером того же дня они были в ИВС на Окрестина как подозреваемые по уголовному делу. В тот день задержали 15 человек.

Как сообщали 18 мая в КГК, в отношении должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса).

Претензия к руководству компании заключалась в том, что, являясь резидентом Парка высоких технологий, «ТУТ БАЙ МЕДИА» якобы получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.