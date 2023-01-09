Эксперты НАТО спрогнозировали распад России в течение 10 лет 3 9.01.2023, 12:21

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Коллапс может состояться к 2033 году.

Россию в ближайшие годы ждет распад или превращение в несостоятельное государство (failed state). Такой прогноз дали почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных Atlantic Council - аналитическим центром при НАТО, который специализируется на отношениях с Европой и РФ.

Из 167 участников опроса 46% полагают, что коллапс России как государства или дезинтеграция на множество более мелких стран может состояться к 2033 году, сообщает Financial Times.

При этом 40% респондентов назвали причиной возможного распада России «революцию, гражданскую войну или политическую дезинтеграцию».

На путь катастрофы Россию поставила война против Украины, комментирует результаты исследования Питер Энгельке, замглавы Atlantic Council и один из кураторов опроса: «Украина очевидно подчеркивает вероятность внутренних проблем для России и вероятность того, что война бумерангом ударит не только по (российскому) руководству, но и по стране в целом».

Западные чиновники констатируют, что вторжение в Украину уже привело к существенному ослаблению России, пишет FT: санкции, включая запрет на поставки высокотехнологичных товаров, ударили по производственному потенциалу экономики, суля ей деградацию и откат в прошлое на десятилетия.

Хотя по итогам 2022 года российский ВВП потеряет менее 3%, спад продолжится и в 2023 году. А двухлетняя рецессия станет первой для России первых лет после развала СССР.

Правительство строит оптимистичные прогнозы, утверждая, что экономика сократится лишь на 0,9% в новом году, а с 2024-го начнет ускоряться и в течение двух лет компенсирует весь спад. Но эти оценки не разделяют ни западные, ни российские экономисты: Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение российской экономики в 2023 году на 2,3%, Всемирный банк - на 3,6%. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара ждут снижения более чем на 5%, Альфа-банк - на 6%.

Несмотря на угрозы внутренного взрыва в России и тот факт, что Европа стала ареной крупнейшего с Второй мировой военного конфликта, эксперты Atlantic Council не ждут, что Москва и НАТО окажутся в состоянии прямого военного столкновения. Больше половины из них - 58% - также уверены, что ядерное оружие не будет применено в ближайшие годы.

Тем не менее, в Atlantic Council призывают готовиться к неспокойному десятилетию: Иран с большой вероятностью получит ядерное оружие (86%), Китай начнет военную операцию по аннексии Тайваня (70%). При этом хотя большинство экспертов уверены, что США останутся военной державой номер один, лишь треть из них считают у Штатов сохранится лидерство в мировой экономике (33%) и дипломатии (31%).

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