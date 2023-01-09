В России потерпел крушение самолет с пассажирами 12 9.01.2023, 16:30

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иллюстрационное фото

Есть погибшие.

Обледеневший самолет Ан-2 потерпел крушение в Ненецком автономном округе РФ. Об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, погибли два человека. Всего на борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до спасателей.

В МЧС России уточнили, что Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. «Жесткую посадку» он совершил в 10 км от поселка Каратайка. Информацию о двух погибших передал один из пассажиров по телефону.

На место крушения выехали спасатели.

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