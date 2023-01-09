Цена российской нефти рухнула 9.01.2023, 19:12

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Рекордно с весны 2020 года.

Рынок российской нефти, с декабря находящийся под европейским эмбарго, встретил 2023 год новым обвалом цен.

Стоимость сорта Urals — основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти две трети экспорта, — в пятницу, 6 января упала ниже $40 за баррель.

Партии с отгрузкой из порта Приморска в Балтийском море стоили $38,7 за бочку — рекордно дешево с весны 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

С начала года Urals подешевела еще примерно на 10%. Ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent ($78,57 на ту же дату) и на треть ниже ценового потолка, который страны G7 установили на отметке $60 за баррель.

«Рывок» на дно цены Urals начали в ноябре, когда стало известно, что Запад готовит новую порцию нефтяных санкций. С тех пор российская нефть подешевела уже почти вдвое, тогда как стоимость Brent снизилась лишь на 18%.

Из десятков стран, покупавших баррели в России, к началу 2023 года остались лишь единичные клиенты. В Европе российскую нефть продолжает импортировать Болгария, получившая «поблажку» в рамках эмбарго. Турция хотя и не присоединилась к санкциям официально в декабре сократила импорт на 86% после того, как крупнейший в стране НПЗ STAR прекратили закупки в России, опасаясь вторичных санкций.

Пул крупных покупателей российских баррелей ограничивается Индией и Китаем. Но их недостаточно, чтобы компенсировать европейский спрос. По итогам декабря Россия потеряла 20% нефтяного экспорта. В первую неделю санкций экспорт рушился почти вдвое, до 1,6 млн баррелей в сутки, а к концу месяца восстановился до 2,6 млн баррелей в день, но так и не вернулся на досанкционные уровни.

Цены Urals около $40 за баррель станут «настоящей катастрофой» для российского бюджета, пессимистичен Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. Минфин заложил в проект казны нефть по $70, а чтобы все доходы покрыли расходы нужен баррель дороже $100, оценивает Альфа-банк.

В декабре средняя цена Urals, по данным Минфина, составила $50,5 за баррель. И если это новая реальность, то бюджет недополучит больше 2 триллионов рублей, оценивает Суворов. С ценами около $40 правительству придется проводить бюджетную консолидацию, считает он: расходам - около 30 трлн рублей - предстоит пережить секвестр.

Более слабый курс рубля может отчасти компенсировать потери бюджет, но есть дополнительные стресс - с 5 февраля вслед за нефтью под европейское эмбарго попадут и нефтепродукты. А их перенаправить в Азию даже со скидками будет куда сложнее, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

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